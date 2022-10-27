Казарцев верно не удалил игроков «Краснодара» Волкова и Кордобу в матче с «Пари НН»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (РФС) оценила работу арбитра Василия Казарцева в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Комиссия постановила, что Казарцев правильно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока защитника «быков» Сергея Волкова на 62-й минуте матча. Верное решение он также принял в эпизоде с нарушением нападающего краснодарцев Джона Кордобы на 89-й минуте, оставив игрока в матче.
Также судья ошибочно удалил с поля игрока команды «Пари Нижний Новгород» Никиту Каккоева, показав ему прямую красную карточку.
Нижегородцы занимают 12-е место в национальном первенстве. Команда Михаила Галактионова набрала 13 очков. «Краснодар» располагается на пятой строчке в турнире.
- 27 октября 2022
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