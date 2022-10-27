Клопп избежал дисквалификации за красную карточку в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп был оштрафован на € 34 тыс. за красную карточку в матче английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити», сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии.



«Юрген Клопп был оштрафован за нарушение правила ФА E3, совершённое во время матча Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» в воскресенье, 16 октября 2022 года.



Менеджер признал, что его поведение на 86-й минуте было ненадлежащим, и независимая регулирующая комиссия наложила на него санкцию во время слушания. Эта санкция может быть обжалована либо Юргеном Клоппом, либо ФА после получения письменных обоснований независимой регулирующей комиссии», — говорится в заявлении.



Таким образом, немецкий специалист избежал дисквалификации за своё поведение и не пропустит матчи «Ливерпуля» в рамках АПЛ.

Клопп после матча раздаёт фанатам пиво: