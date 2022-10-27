Клопп избежал дисквалификации за красную карточку в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп был оштрафован на € 34 тыс. за красную карточку в матче английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити», сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии.
«Юрген Клопп был оштрафован за нарушение правила ФА E3, совершённое во время матча Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» в воскресенье, 16 октября 2022 года.
Менеджер признал, что его поведение на 86-й минуте было ненадлежащим, и независимая регулирующая комиссия наложила на него санкцию во время слушания. Эта санкция может быть обжалована либо Юргеном Клоппом, либо ФА после получения письменных обоснований независимой регулирующей комиссии», — говорится в заявлении.
Таким образом, немецкий специалист избежал дисквалификации за своё поведение и не пропустит матчи «Ливерпуля» в рамках АПЛ.
Клопп после матча раздаёт фанатам пиво:
- 27 октября 2022
-
18:45
-
18:39
-
18:31
-
18:30
-
18:21
-
18:18
-
18:08
-
18:05
-
18:00
-
17:55
-
17:51
-
17:48
-
17:35
-
17:33
-
17:30
-
17:22
-
17:14
-
17:04
-
16:56
-
16:50
-
16:39
-
16:32
-
16:30
-
16:20
-
16:08
-
15:55
-
15:54
-
15:50
-
15:41
-
15:39
-
15:34
-
15:33
-
15:31
-
15:29
-
15:27