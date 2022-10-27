Амелин ошибочно не удалил защитника «Локомотива» Ненахова в игре Кубка с «Химками»
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Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (РФС) оценила работу арбитра Алексея Амелина в матче четвёртого раунда группового этапа Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Химками». Об этом сообщает пресс-служба РФС. Амелин ошибочно не удалил защитника красно-зелёных Максима Ненахова.
Действия игрока «Локомотива» угрожали безопасности защитника подмосковного клуба Неманьи Главчича. Ненахов использовал чрезмерную силу, поэтому судье следовало удалить его с поля за серьёзное нарушение правил игры.
Матч завершился со счётом 1:0 в пользу московского клуба. Единственный гол на 54-й минуте забил Антон Миранчук — он реализовал пенальти. Железнодорожники занимают второе место в группе A розыгрыша турнира.
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