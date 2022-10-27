Карпин: Павлюченко можно назвать значимым игроком
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал завершение карьеры бывшего нападающего национальной команды Романа Павлюченко.
«Да, Павлюченко можно назвать значимым. За сборную играл? Играл. Значит, да», — цитирует Карпина «РИА Новости Спорт».
На протяжении своей карьеры Павлюченко выступал за «Спартак» (дубль и основную команду), «Тоттенхэм Хотспур», «Локомотив», «Знамя», «Динамо» (Ставрополь), «Урал» и «Кубань». Всего на клубном уровне он провёл 588 матчей, забил 215 голов и отдал 58 результативных передач. Также на счету Павлюченко 51 матч и 21 гол за сборную России.
Ранее сегодня, 27 октября, стало известно, что КДК РФС дисквалифицировал футболиста на восемь игр за потасовку в матче Второй лиги.
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