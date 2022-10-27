Карпин: Павлюченко можно назвать значимым игроком

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал завершение карьеры бывшего нападающего национальной команды Романа Павлюченко.

«Да, Павлюченко можно назвать значимым. За сборную играл? Играл. Значит, да», — цитирует Карпина «РИА Новости Спорт».

На протяжении своей карьеры Павлюченко выступал за «Спартак» (дубль и основную команду), «Тоттенхэм Хотспур», «Локомотив», «Знамя», «Динамо» (Ставрополь), «Урал» и «Кубань». Всего на клубном уровне он провёл 588 матчей, забил 215 голов и отдал 58 результативных передач. Также на счету Павлюченко 51 матч и 21 гол за сборную России.

Ранее сегодня, 27 октября, стало известно, что КДК РФС дисквалифицировал футболиста на восемь игр за потасовку в матче Второй лиги.