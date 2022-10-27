Экс-игрок «Тоттенхэма»: Холанд — лучший в АПЛ. Кейн улучшил свою игру, чтобы быть наравне

Экс-игрок «Тоттенхэма» Джейми О'Хара прокомментировал влияние выступлений нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда на игру звёзд английской Премьер-лиги. В частности, нападающий «шпор» Гарри Кейн впервые в своей карьере забил 10 голов после 12 первых туров чемпионата (ранее он дважды забивал по девять мячей к этому моменту).

«Я люблю каждую минуту Эрлинга Холанда на поле, потому что его действия делают Премьер-лигу лучше. Вы только посмотрите на Гарри Кейна. В этом сезоне он улучшил свои показатели, потому что раньше знал, что всегда был одним из лучших в Премьер-лиге.

Гарри Кейн и Мохамед Салах — они всегда были главными игроками в Премьер-лиге, но теперь это не так… Холанд теперь главный игрок в Премьер-лиге, и если вы хотите быть наравне с ним, тогда нужно улучшать свою игру, что и сделал Гарри Кейн», — приводит слова О'Хары издание The Sun.

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