Канчельскис: было бы интересно посмотреть на игру сборной России с легионерами РПЛ
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил идею проведения матча национальной команды России со сборной легионеров Российской Премьер-Лиги.
«Почему бы и не сыграть с легионерами РПЛ? Это хорошая идея. Думаю, это правильно и целесообразно в данный момент. Легионеры у нас есть, было бы интересно посмотреть», – сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, ФИФА отстранила сборную России от жеребьёвки чемпионата Европы 2024 года, а также исключила её из Лиги наций. Российские клубы временно не принимают участия в еврокубках. В последнем матче Россия оказалась сильнее соперников из Киргизии (2:1). Победный гол на 89-й минуте забил Даниил Уткин.
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