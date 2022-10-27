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Канчельскис: было бы интересно посмотреть на игру сборной России с легионерами РПЛ

Канчельскис: было бы интересно посмотреть на игру сборной России с легионерами РПЛ
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил идею проведения матча национальной команды России со сборной легионеров Российской Премьер-Лиги.

«Почему бы и не сыграть с легионерами РПЛ? Это хорошая идея. Думаю, это правильно и целесообразно в данный момент. Легионеры у нас есть, было бы интересно посмотреть», – сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, ФИФА отстранила сборную России от жеребьёвки чемпионата Европы 2024 года, а также исключила её из Лиги наций. Российские клубы временно не принимают участия в еврокубках. В последнем матче Россия оказалась сильнее соперников из Киргизии (2:1). Победный гол на 89-й минуте забил Даниил Уткин.

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