Осинькин объяснил, почему Зиньковскому тяжело бороться за попадание в состав «Спартака»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин объяснил, почему полузащитник Антон Зиньковский, в прошлом сезоне выступавший в самарском клубе, не проходит в основной состав «Спартака», цвета которого хавбек защищает сейчас.
«В «Спартаке» не должно быть легко. Надо пройти этот путь, побороться за место и отвоевать его. В таких командах просто так свои места не отдают. За полноценную борьбу в стартовом составе Антона подвела травма плеча. Насколько знаю, Антон только сейчас чувствует себя полностью здоровым. По беседам с ним понимаю — хочет бороться.
В «Спартаке» достаточно сложная и нечасто встречающаяся схема: два футболиста в атакующей группе проводят один из лучших сезонов в карьере — Промес и Соболев. Бороться сложно, но можно и нужно», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 27 октября 2022
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