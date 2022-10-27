Осинькин объяснил, почему Зиньковскому тяжело бороться за попадание в состав «Спартака»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин объяснил, почему полузащитник Антон Зиньковский, в прошлом сезоне выступавший в самарском клубе, не проходит в основной состав «Спартака», цвета которого хавбек защищает сейчас.

«В «Спартаке» не должно быть легко. Надо пройти этот путь, побороться за место и отвоевать его. В таких командах просто так свои места не отдают. За полноценную борьбу в стартовом составе Антона подвела травма плеча. Насколько знаю, Антон только сейчас чувствует себя полностью здоровым. По беседам с ним понимаю — хочет бороться.



В «Спартаке» достаточно сложная и нечасто встречающаяся схема: два футболиста в атакующей группе проводят один из лучших сезонов в карьере — Промес и Соболев. Бороться сложно, но можно и нужно», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.