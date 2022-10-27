Осинькин: к Пиняеву могут проявлять интерес в Европе. Но для роста важно остаться в Самаре

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал интерес европейских клубов к 17-летнему полузащитнику команды Сергею Пиняеву.
«Пиняев прибавляет. Интерес к нему может проявлять не одна команда, а многие лидеры РПЛ. Даже европейские клубы. Но я бы хотел, чтобы он ещё оставался в «Крыльях». Здесь он растёт и прибавляет. Уверен, что ему комфортно. Сергей ещё не всё взял в «Крыльях», чтобы идти дальше. Для его роста важно остаться в Самаре. Но мы прекрасно понимаем, что, если игроки будут прогрессировать, как сейчас Пиняев, удержать их будет трудно», — сказал Осинькин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину.
В текущем сезоне Пиняев провёл за «Крылья» 11 матчей во всех турнирах, забив два гола и отдав одну голевую передачу.
- 27 октября 2022
-
21:48
-
21:46
-
21:42
-
21:40
-
21:40
-
21:40
-
21:40
-
21:39
-
21:35
-
21:17
-
21:10
-
21:08
-
21:02
-
21:01
-
20:54
-
20:50
-
20:43
-
20:32
-
20:25
-
20:21
-
20:20
-
20:15
-
20:00
-
19:59
-
19:48
-
19:45
-
19:35
-
19:35
-
19:30
-
19:25
-
19:20
-
19:14
-
19:07
-
19:05
-
18:54