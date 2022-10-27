Осинькин: к Пиняеву могут проявлять интерес в Европе. Но для роста важно остаться в Самаре

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал интерес европейских клубов к 17-летнему полузащитнику команды Сергею Пиняеву.



«Пиняев прибавляет. Интерес к нему может проявлять не одна команда, а многие лидеры РПЛ. Даже европейские клубы. Но я бы хотел, чтобы он ещё оставался в «Крыльях». Здесь он растёт и прибавляет. Уверен, что ему комфортно. Сергей ещё не всё взял в «Крыльях», чтобы идти дальше. Для его роста важно остаться в Самаре. Но мы прекрасно понимаем, что, если игроки будут прогрессировать, как сейчас Пиняев, удержать их будет трудно», — сказал Осинькин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину.



В текущем сезоне Пиняев провёл за «Крылья» 11 матчей во всех турнирах, забив два гола и отдав одну голевую передачу.