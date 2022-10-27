Осинькин: некоторые могут не заметить потерю пяти игроков, но для «Крыльев» это серьёзно

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, как изменилась игра команды после летнего трансферного окна. Перед началом текущего сезона состав покинули Антон Зиньковский, Владислав Сарвели, Данил Пруцев, Никита Чернов и Дмитрий Кабутов.

«Травмы наложили огромный отпечаток на нас. За первые два тура потеряли пять футболистов — причём надолго. Выбыли Костанца и Иванисеня — Костанца только пару дней назад вернулся в расположение клуба. Большой отрезок времени пропустил Барач, Якуба только восстанавливался и получил сотрясение мозга в матче с «Краснодаром»… У Пиняева был пневмоторакс.

Только одни игроки восстановились, увеличили глубину состава — сразу травмировались Ежов, Горшков, Зотов и Якуба. Может быть, некоторые команды могут не заметить потерю пяти футболистов, но для нас это очень серьёзно. Иванисеня получил очень неприятное повреждение — травму сухожилия. Сейчас находится на восстановлении в центре Эдуарда Безуглова в Москве. Скоро он вернётся в Самару», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.