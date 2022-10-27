Осинькин ― о бане Федотова и Абаскаля: мы должны быть ханжами?

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о дисквалификации наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля и главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.
«Во время игры такой стресс… Сейчас многое меняется из-за многочисленных камер вокруг игры. Наверное, мы к этому привыкнем. Но сейчас это смотрится с непониманием — как в таких ситуациях можно наказывать. Вообще, если бы на футбольном поле были микрофоны, то некому было бы играть.
Наказывать за эмоции — странно? Везде нужна грань. Сейчас она меняется из-за количества камер. У всех должно быть личное пространство. Вот где нас снимают, а где мы на своей территории? Сейчас идёт пересмотр ценностей. Частично придётся меняться футболистам и тренерам. Но так глубоко залезать с камерами — это перебор. Мы приходим на футбол за эмоциями, а тут их вдруг нельзя проявлять. Иногда зрители и не такое скажут. Мы должны выглядеть ханжами? Момент не очень простой. Надо пересмотреть мнение о таких ситуациях», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 27 октября 2022
-
20:20
-
20:15
-
20:00
-
19:59
-
19:48
-
19:45
-
19:35
-
19:35
-
19:30
-
19:25
-
19:20
-
19:14
-
19:07
-
19:05
-
18:54
-
18:50
-
18:45
-
18:39
-
18:31
-
18:30
-
18:21
-
18:18
-
18:08
-
18:05
-
18:00
-
17:55
-
17:51
-
17:48
-
17:35
-
17:33
-
17:30
-
17:22
-
17:14
-
17:04
-
16:56