Осинькин ― о бане Федотова и Абаскаля: мы должны быть ханжами?

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о дисквалификации наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля и главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.

«Во время игры такой стресс… Сейчас многое меняется из-за многочисленных камер вокруг игры. Наверное, мы к этому привыкнем. Но сейчас это смотрится с непониманием — как в таких ситуациях можно наказывать. Вообще, если бы на футбольном поле были микрофоны, то некому было бы играть.



Наказывать за эмоции — странно? Везде нужна грань. Сейчас она меняется из-за количества камер. У всех должно быть личное пространство. Вот где нас снимают, а где мы на своей территории? Сейчас идёт пересмотр ценностей. Частично придётся меняться футболистам и тренерам. Но так глубоко залезать с камерами — это перебор. Мы приходим на футбол за эмоциями, а тут их вдруг нельзя проявлять. Иногда зрители и не такое скажут. Мы должны выглядеть ханжами? Момент не очень простой. Надо пересмотреть мнение о таких ситуациях», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.