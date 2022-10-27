Киевское «Динамо» и АЕК Ларнака огласили стартовые составы на матч Лиги Европы
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Сегодня, 27 октября, состоится матч в рамках 5-го тура Лиги Европы между киевским «Динамо» и клубом АЕК (Ларнака). Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск. Команды будут играть на стадионе «АЕК Арена», который находится на Кипре.
Команды огласили стартовые составы на матч:
«АЕК Ларнака»: Кенан Пирич, Роберто Росалес, Ненад Томович, Хрвое Миличевич, Пере Понс, Луиш Густаву, Омри Альтман, Адам Дьюрчо, Никос Энглезу, Имад Фарадж, Рафаэл Лопеш.
«Динамо» (Киев): Руслан Нещерет, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Константин Овчаренко, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Владислав Кабаев, Виталий Буяльский, Владислав Ванат.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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