Осинькин: в матчах «Крыльев» были ошибки судей, лишившие нас очков
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о судейских ошибках не в пользу самарского клуба, а также о желании найти баланс в игре своих подопечных.
«В матчах «Крыльев» было несколько судейских ошибок, лишивших нас одного или двух очков. Но о судействе говорить не хочется. По ожидаемым очкам мы на очень высоком месте. Гораздо выше, чем в прошлом сезоне. Но всё равно считаю, что тогда мы были более крепкой и сбалансированной командой. Сейчас пытаемся найти этот самый баланс», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
На данный момент «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 14 очков после 14 туров чемпионата.
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