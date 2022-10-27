Осинькин: в матчах «Крыльев» были ошибки судей, лишившие нас очков

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о судейских ошибках не в пользу самарского клуба, а также о желании найти баланс в игре своих подопечных.

«В матчах «Крыльев» было несколько судейских ошибок, лишивших нас одного или двух очков. Но о судействе говорить не хочется. По ожидаемым очкам мы на очень высоком месте. Гораздо выше, чем в прошлом сезоне. Но всё равно считаю, что тогда мы были более крепкой и сбалансированной командой. Сейчас пытаемся найти этот самый баланс», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

На данный момент «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 14 очков после 14 туров чемпионата.