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Главный тренер «Крыльев» Осинькин рассказал о состоянии Пиняева после пневмоторакса

Главный тренер «Крыльев» Осинькин рассказал о состоянии Пиняева после пневмоторакса
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал состояние нападающего своей команды Сергея Пиняева, который восстановился после болезни.

«Рады, что нет даже никаких намёков на остаточные явления у Пиняева после пневмоторакса. Но он только-только восстановился после травмы — сыграл одну полную игру», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, 20 июля футболиста госпитализировали прямо во время тренировки. В клинике ему сделали рентген и диагностировали лёгочную болезнь — пневмоторакс. Из-за неё форвард пропустил начало сезона. После возвращения Пиняев принял участие в десяти встречах в чемпионате и Кубке, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

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