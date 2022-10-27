Главный тренер «Крыльев» Осинькин рассказал о состоянии Пиняева после пневмоторакса

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал состояние нападающего своей команды Сергея Пиняева, который восстановился после болезни.

«Рады, что нет даже никаких намёков на остаточные явления у Пиняева после пневмоторакса. Но он только-только восстановился после травмы — сыграл одну полную игру», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, 20 июля футболиста госпитализировали прямо во время тренировки. В клинике ему сделали рентген и диагностировали лёгочную болезнь — пневмоторакс. Из-за неё форвард пропустил начало сезона. После возвращения Пиняев принял участие в десяти встречах в чемпионате и Кубке, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.