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Источник: сборная России по футболу в ноябре сыграет с Узбекистаном и Таджикистаном

Источник: сборная России по футболу в ноябре сыграет с Узбекистаном и Таджикистаном
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Сборная России по футболу проведёт два товарищеских матча с командами из Средней Азии в ноябре, сообщает Championat.Asia.

Отмечается, что россияне встретятся 17 ноября с Таджикистаном в Душанбе, а 20 ноября в Ташкенте — с Узбекистаном. Говорится, что даты встреч не являются окончательными. В эти же дни должны состоятся матчи в рамках Фонбет Кубка России.

Напомним, в последней встрече подопечные Валерия Карпина встречались со сборной Кыргызстана и одержали победу со счётом 2:1. Сборная России по решению ФИФА была отстранена от розыгрыша Лиги наций УЕФА, пропустила квалификационный матч за право участия в чемпионате мира 2022 года с Польшей, а также не сыграет в отборочном цикле чемпионата Европы — 2024.

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