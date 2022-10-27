«Ювентус» присоединился к «Реалу», «Барселоне» и «Челси» в гонке за Гимарайнса

За полузащитника «Ньюкасла» Бруно Гимарайнса завязывается серьёзная борьба. Как сообщает издание The Sun, кроме «Реала», «Барселоны» и «Челси», на игрока также претендует «Ювентус», так как нынешний наставник «старой синьоры» Массимилиано Аллегри впечатлён игрой 24-летнего бразильца и хотел бы видеть его в своей команде. Сообщается, что клуб даже может продать Уэстона Маккенни, чтобы профинансировать будущий трансфер.
При этом руководство «Ньюкасла» в курсе об интересе к своему хавбеку со стороны топ-клубов Европы. Поэтому руководители клуба рассчитывают сохранить бразильца у себя, предложив новый контракт на улучшенных условиях. По сведениям СМИ, «сороки» собираются предложить игроку заработную плату в размере около € 230 тыс. в неделю.
В нынешнем сезоне Гимарайнс провёл за «Ньюкасл» девять матчей в английской Премьер-лиге, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
- 27 октября 2022
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