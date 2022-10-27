Защитник «Ахмата» рассказал, что изменилось после прихода Ташуева

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча состоится 29 октября и начнётся в 16:30 мск.
«Новый тренер старается больше работать с мячом, мне это нравится. С ним надо ещё поработать, чтобы понять, что он от нас ждёт. От матча с «Ростовом» жду хорошей игры, многие футболисты вызываются в сборную России, тренер возглавляет национальную команду.
Наша задача — победить и подняться выше в турнирной таблице. Да, я провёл 80 матчей за «Ахмат», при этом ни разу не забив. Главное, чтобы команда побеждала, но у меня есть в планах отличиться за грозненцев», — сказал Богосавац в интервью клубной пресс-службе.
Недавно Андрей Талалаев покинул стан зелёных, его на тренерском мостике сменил Сергей Ташуев.
- 27 октября 2022
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