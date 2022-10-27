Головин выйдет в стартовом составе «Монако» против «Ференцвароша»

Сегодня, 27 октября, состоится матч в рамках 5-го тура Лиги Европы между «Ференцварошем» и «Монако». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Команды будут играть на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште.

Команды огласили стартовые составы на матч.



«Монако»: Александр Нюбель, Бенуа Бадьяшиль, Гильермо Марипан, Александр Головин, Аксель Дисаси, Вандерсон, Юссуф Фофана, Мохамед Камара, Каю Энрике, Кевин Фолланд, Виссам Бен-Йеддер.

«Ференцварош»: Денеш Дибус, Эндре Ботка, Генри Уинго, Сами Ммаэ, Лоранд Паска, Балинт Вечей, Аисса Лайдуни, Кристоффер Закариассен, Амер Гояк, Адама Траоре, Райан Ммаэ.

Венгерский клуб возглавляет российский тренер Станислав Черчесов.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.