Халид Кадыров прокомментировал назначение на пост помощника министра спорта Чечни

Халид Кадыров, выступавший ранее за грозненский «Ахмат», прокомментировал новость о завершении профессиональной карьеры и назначении на должность помощника министра спорта Чеченской Республики.



«По решению главы Чеченской Республики, дорогого дяди Рамзана Ахматовича Кадырова, я назначен на должность помощника министра спорта ЧР. Сферой моей деятельности станет развитие футбола в нашей республике.



Хочу поблагодарить Рамзана Ахматовича за оказанное доверие, это большая честь для меня — трудиться на пути Ахмад-Хаджи Кадырова, на таком важном направлении для развития спорта в нашей республике, чтобы у нас появлялись талантливые спортсмены, чтобы наша молодёжь, являющаяся нашим будущим, могла реализовывать себя и достигать успехов! Сделаю всё зависящее от меня, чтобы оправдать оказанное доверие», — написал Кадыров в своих соцсетях.

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