Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Халид Кадыров прокомментировал назначение на пост помощника министра спорта Чечни

Халид Кадыров прокомментировал назначение на пост помощника министра спорта Чечни
Комментарии

Халид Кадыров, выступавший ранее за грозненский «Ахмат», прокомментировал новость о завершении профессиональной карьеры и назначении на должность помощника министра спорта Чеченской Республики.

«По решению главы Чеченской Республики, дорогого дяди Рамзана Ахматовича Кадырова, я назначен на должность помощника министра спорта ЧР. Сферой моей деятельности станет развитие футбола в нашей республике.

Хочу поблагодарить Рамзана Ахматовича за оказанное доверие, это большая честь для меня — трудиться на пути Ахмад-Хаджи Кадырова, на таком важном направлении для развития спорта в нашей республике, чтобы у нас появлялись талантливые спортсмены, чтобы наша молодёжь, являющаяся нашим будущим, могла реализовывать себя и достигать успехов! Сделаю всё зависящее от меня, чтобы оправдать оказанное доверие», — написал Кадыров в своих соцсетях.

Новость по теме
26-летний Абубакар Кадыров и его 28-летний брат Халид завершили карьеру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022