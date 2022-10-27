«Вильярреал» дома разделил очки с «Хапоэлем», Сулейманов вышел на поле на 61-й минуте

Сегодня, 27 октября, состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги конференций, в котором «Вильярреал» принимал «Хапоэль» из Беэр-Шевы. Встреча проходила на стадионе «Сьюдад де Валенсия». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:45 мск.
В первом тайме зрители забитых мячей не увидели. В начале второго тайма первыми вперёд вышли гости, когда на 48-й минуте нападающий Томер Хемед реализовал 11-метровый удар. На 57-й минуте полузащитник «Вильярреала» Саму Чуквезе сравнял счёт в матче после передачи Альберто Морено. На 61-й минуте в игру вступил российский полузащитник израильской команды Магомед-Шапи Сулейманов. На 70-й минуте хозяева вышли вперёд — гол забил форвард Арно Данжума, точный пас на него отдал Ману Тригерос. На 79-й минуте «Хапоэль» сравнял счёт — гол забил Сагив Ехезкель. Итоговый счёт матча — 2:2.
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