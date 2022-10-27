Киевское «Динамо» добыло ничью в матче с АЕКом, уступая 1:3 к 82-й минуте

Сегодня, 27 октября, состоялся матч в рамках 5-го тура Лиги Европы между киевским «Динамо» и клубом АЕК (Ларнака). Команды играли на стадионе «АЕК Арена», который находится на Кипре. Противостояние завершилось со счётом 3:3.
На 26-й минуте счёт открыл Омри Альтман. Имад Фарадж навесил справа в штрафную, а Альтман эффектным ударом «боковыми ножницами» в падении вогнал мяч под перекладину. В конце первого тайма Владислав Ванат восстановил равенство на табло. Виталий Буяльский получил мяч у края штрафной напротив ворот после передачи Константина Овчаренко слева и технично в касание выполнил мягкий низкий навес на Ваната, который выиграл борьбу у Хрвое Миличевича и пробил низом в ближний угол.
На 53-й минуте Рафаэл Лопеш вывел кипрский клуб вперёд, после чего Омри Альтман укрепил преимущество хозяев. Затем Денис Гармаш оформил дубль и добыл ничью для киевлян, забив свой первый гол на 82-й минуте.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
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