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Киевское «Динамо» добыло ничью в матче с АЕКом, уступая 1:3 к 82-й минуте

Киевское «Динамо» добыло ничью в матче с АЕКом, уступая 1:3 к 82-й минуте
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Сегодня, 27 октября, состоялся матч в рамках 5-го тура Лиги Европы между киевским «Динамо» и клубом АЕК (Ларнака). Команды играли на стадионе «АЕК Арена», который находится на Кипре. Противостояние завершилось со счётом 3:3.

На 26-й минуте счёт открыл Омри Альтман. Имад Фарадж навесил справа в штрафную, а Альтман эффектным ударом «боковыми ножницами» в падении вогнал мяч под перекладину. В конце первого тайма Владислав Ванат восстановил равенство на табло. Виталий Буяльский получил мяч у края штрафной напротив ворот после передачи Константина Овчаренко слева и технично в касание выполнил мягкий низкий навес на Ваната, который выиграл борьбу у Хрвое Миличевича и пробил низом в ближний угол.

На 53-й минуте Рафаэл Лопеш вывел кипрский клуб вперёд, после чего Омри Альтман укрепил преимущество хозяев. Затем Денис Гармаш оформил дубль и добыл ничью для киевлян, забив свой первый гол на 82-й минуте.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы. Группа B. 5-й тур
27 октября 2022, четверг. 19:45 МСК
АЕК Ларнака
Ларнака, Кипр
Окончен
3 : 3
Динамо К
Киев, Украина
1:0 Альтман – 26'   1:1 Ванат – 45'   2:1 Лопеш – 53'   3:1 Альтман – 72'   3:2 Гармаш – 82'   3:3 Гармаш – 90+2'
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