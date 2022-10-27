Корнеев: Гайч, Фукс, Мендес и Заболотный не соответствуют амбициям ЦСКА

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев поделился мнением о построении игры ЦСКА, а также о том, какие футболисты не соответствуют амбициям клуба.
«Мне нравится, как работает и какую игру строит Федотов. ЦСКА всегда создаёт моменты и достаточно хорошо организован в обороне. Удаётся прессинг, быстро выходят из обороны в атаку. Конечно, не всё ещё устраивает — особенно реализация моментов. Претензий нет, но улучшения в селекции необходимы! По мне, ряд игроков — таких как Гайч, Фукс, Мендес, Заболотный — не соответствуют ни качествам, ни амбициям клуба, не говоря уже о средствах, потраченных на них! С другой стороны, ЦСКА можно похвалить за приобретение таких ребят, как Роша, Зделар, Мойзес и Карраскаль. Эти легионеры будут делать разницу для команды», — сказал Корнеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полностью интервью с Игорем Корнеевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 27 октября 2022
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