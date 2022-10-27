Экс-советник Федуна Камоцци: матч с легионерами РПЛ — один из вариантов для сборной России

Франко Камоцци, бывший советник экс-главы «Спартака» Леонида Федуна, оценил идею проведения матча национальной команды России со сборной легионеров.

«Матч со сборной легионеров РПЛ — это один из вариантов для сборной России. Российские футболисты смогут сыграть против хороших игроков-иностранцев. Матч со сборной легионеров РПЛ — хорошая идея», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ФИФА отстранила сборную России от жеребьёвки чемпионата Европы 2024 года, а также исключила её из Лиги наций. Российские клубы временно не принимают участия в еврокубках. В последнем матче Россия оказалась сильнее соперников из Киргизии (2:1). Голы в составе команды Валерия Карпина на свой счёт записали Александр Соболев и Даниил Уткин.



Ранее сообщалось, что сборная России может встретиться со сборными Узбекистана и Таджикистана.