Тен Хаг: Роналду должен убедить меня на поле. «Юнайтед» сегодня нужны голы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал выход португальского нападающего Криштиану Роналду в стартовом составе на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Шерифом».



«Ему не нужно убеждать меня вне поля, он должен убедить меня на поле. Роналду – важная часть команды, мы должны бороться во всех турнирах. Сегодня нам нужны голы, мы должны победить, хотим быть на первом месте в таблице», – приводит слова тен Хага BBC.



Напомним, 37-летний португалец был исключён из заявки на матч чемпионата Англии с «Челси» (1:1) из-за того, что во встрече с «Тоттенхэмом» (2:0) покинул скамейку запасных до финального свистка, отказавшись выходить на поле в конце матча.

Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»: