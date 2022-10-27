Тен Хаг: Роналду должен убедить меня на поле. «Юнайтед» сегодня нужны голы
Поделиться
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал выход португальского нападающего Криштиану Роналду в стартовом составе на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Шерифом».
«Ему не нужно убеждать меня вне поля, он должен убедить меня на поле. Роналду – важная часть команды, мы должны бороться во всех турнирах. Сегодня нам нужны голы, мы должны победить, хотим быть на первом месте в таблице», – приводит слова тен Хага BBC.
Напомним, 37-летний португалец был исключён из заявки на матч чемпионата Англии с «Челси» (1:1) из-за того, что во встрече с «Тоттенхэмом» (2:0) покинул скамейку запасных до финального свистка, отказавшись выходить на поле в конце матча.
Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»:
Комментарии
- 27 октября 2022
-
23:11
-
23:01
-
23:00
-
22:56
-
22:45
-
22:39
-
22:36
-
22:10
-
22:05
-
22:05
-
22:00
-
21:48
-
21:46
-
21:42
-
21:40
-
21:40
-
21:40
-
21:40
-
21:39
-
21:35
-
21:17
-
21:10
-
21:08
-
21:02
-
21:01
-
20:54
-
20:50
-
20:43
-
20:32
-
20:25
-
20:21
-
20:20
-
20:15
-
20:00
-
19:59
Партнерский контент