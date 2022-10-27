Каземиро рассекли до крови лицо в матче с «Шерифом»
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В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» принимает «Шериф», полузащитник английского клуба Каземиро получил травму. Бразильцу рассекли лицо на 22-й минуте матча.
Ибрахим Рашид в борьбе за мяч отмахнулся от Каземиро, повредил ему лицо и получил жёлтую карточку. Несмотря на полученное повреждение, Каземиро остался на поле и не был заменён. На момент написания этой новости команда Эрика тен Хага ведёт в матче со счётом 1:0 — гол на свой счёт записал Диогу Дало.
После четырёх туров в группе E лидирует «Реал Сосьедад», испанский клуб набрал 12 очков. «Манчестер Юнайтед» с девятью очками располагается на второй строчке в квартете.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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