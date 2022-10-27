Роналду забил гол в игре с «Шерифом», но взятие ворот отменили из-за офсайда

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» принимает «Шериф», нападающий английского клуба Криштиану Роналду забил гол, однако арбитр отменил его.
Португалец поразил ворота соперника на 62-й минуте. Криштиану забил ударом с лёта из пределов вратарской, но в этот момент он был в положении «вне игры». На момент написания этой новости счёт в игре — 2:0. В первом матче между командами «красные дьяволы» одержали победу со счётом 2:0. В той игре Роналду забил гол с пенальти. Всего в текущем сезоне он отличился дважды — один раз в Лиге Европы и один раз в английской Премьер-лиге.
После четырёх туров в группе E лидирует «Реал Сосьедад», испанский клуб набрал 12 очков. «Манчестер Юнайтед» с девятью очками располагается на второй строчке в квартете.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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