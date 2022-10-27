Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Менеджер «Шахтёра»: Мудрик — лучший на своей позиции, наряду с Мбаппе и Винисиусом

Менеджер «Шахтёра»: Мудрик — лучший на своей позиции, наряду с Мбаппе и Винисиусом
Комментарии

Ассистент директора «Шахтёра» по футболу Карло Николини рассказал об интересе к полузащитнику клуба Михаилу Мудрику.

«Сейчас всё внимание сосредоточено на нём. Могу сказать, что итальянские клубы всегда приходят позже других и делают такие слабые предложения, что мы даже не садимся за стол переговоров. Есть много претендентов из Англии, один – из Испании, один – из Франции. Но за него придётся заплатить подходящие деньги. Мудрик, наряду с Мбаппе, Леау и Винисиусом, является лучшим игроком на своей позиции», – приводит слова Николини Calciomercato.

В текущем сезоне 21-летний футболист провёл 11 матчей за «Шахтёр» во всех турнирах, забив шесть голов и отдав семь результативных передач.

35 молодых игроков Европы, которые скоро выйдут на топ-уровень 35 молодых игроков Европы, которые скоро выйдут на топ-уровень

Думаете, «Бавария» массово переманивает игроков «Боруссии»?

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022