«Вест Хэм» дома минимально обыграл «Силькеборг» в Лиге конференций

Сегодня, 27 октября, состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги конференций, в котором «Вест Хэм Юнайтед» принимал дома датский «Силькеборг». Встреча проходила на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск.

Хозяева матча вышли вперёд в середине первой половины встречи, когда на 24-й минуте атакующий полузащитник Мануэль Лансини уверенно реализовал 11-метровый удар. Остальная часть матча прошла полностью под диктовку футболистов лондонской команды. За весь матч игроки «Силькеборга» нанесли по воротам «молотобойцев» три удара, из которых все три были точными, однако к забитому голу это не привело. После финального свистка победу праздновали игроки «Вест Хэма» — 1:0.

После этой победы «Вест Хэм» набрал 15 очков и обеспечил себе первое место в группе В, что гарантирует выход сразу в 1/8 финала турнира. «Силькеборг», у которого в активе 6 очков, остался на второй строчке, но пока не гарантировал себе путёвку в стадию 1/16, так как идущий на третьей позиции «Андерлехт» отстаётся на 1 очко. Замыкает квартет «Стяуа», у которого 2 очка.