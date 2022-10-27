Роналду забил «Шерифу». Два из трёх его голов в сезоне — в ворота молдавского клуба

Сегодня, 27 октября, проходит матч 5-го тура Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Шерифом». На момент написания этой новости счёт в матче — 3:0.

Роналду забил в ворота молдавского клуба. На 81-й минуте Бруну Фернандеш выполнил подачу в центр штрафной, откуда Роналду нанёс удар головой, вратарь молдавского клуба отразил удар, но Криштиану не выключился из эпизода, успев добить в ближний угол ворот.

В первом матче между командами «красные дьяволы» одержали победу со счётом 2:0. В той игре Роналду забил гол с пенальти. Всего в текущем сезоне он отличился трижды — два раза в Лиге Европы и один раз в английской Премьер-лиге. Два из трёх голов в сезоне он забил «Шерифу».



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.