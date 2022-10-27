Роналду забил «Шерифу». Два из трёх его голов в сезоне — в ворота молдавского клуба
Поделиться
Сегодня, 27 октября, проходит матч 5-го тура Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Шерифом». На момент написания этой новости счёт в матче — 3:0.
Роналду забил в ворота молдавского клуба. На 81-й минуте Бруну Фернандеш выполнил подачу в центр штрафной, откуда Роналду нанёс удар головой, вратарь молдавского клуба отразил удар, но Криштиану не выключился из эпизода, успев добить в ближний угол ворот.
В первом матче между командами «красные дьяволы» одержали победу со счётом 2:0. В той игре Роналду забил гол с пенальти. Всего в текущем сезоне он отличился трижды — два раза в Лиге Европы и один раз в английской Премьер-лиге. Два из трёх голов в сезоне он забил «Шерифу».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Комментарии
- 28 октября 2022
-
00:40
-
00:38
-
00:32
-
00:32
-
00:18
-
00:14
-
00:08
-
00:05
-
00:03
- 27 октября 2022
-
23:56
-
23:53
-
23:52
-
23:51
-
23:50
-
23:33
-
23:25
-
23:23
-
23:11
-
23:01
-
23:00
-
22:56
-
22:45
-
22:39
-
22:36
-
22:10
-
22:05
-
22:05
-
22:00
-
21:48
-
21:46
-
21:42
-
21:40
-
21:40
-
21:40
-
21:40
Партнерский контент