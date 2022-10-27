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«Ференцварош» Черчесова сыграл вничью с «Монако» и вышел в плей-офф Лиги Европы

«Ференцварош» Черчесова сыграл вничью с «Монако» и вышел в плей-офф Лиги Европы
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Сегодня, 27 октября, состоялся матч в рамках 5-го тура Лиги Европы между «Ференцварошем» и «Монако». Команды играли на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште. Противостояние завершилось со счётом 1:1.

На 31-й минуте Виссам Бен-Йеддер открыл счёт в игре. Головин накоротке покатил мяч направо, на Акселя Дисаси, который убежал от Кристоффера Закариассена и прострелил от лицевой линии во вратарскую, где Бен-Йеддер ударом пяткой отправил мяч в дальний угол.

На 82-й минуте Кристоффер Закариассен восстановил равенство на табло. Токмак Нгуен вырезал пас в штрафную на Закариассена, который в касание ударил с левой ноги мимо голкипера монегасков под ближнюю штангу.

Команда Черчесова гарантировала себе первое место в группе и, соответственно, попадание в плей-офф Лиги Европы.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы. Группа H. 5-й тур
27 октября 2022, четверг. 22:00 МСК
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Окончен
1 : 1
Монако
Монако, Монако
0:1 Бен-Йеддер – 31'   1:1 Закариассен – 82'
Комментарии
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