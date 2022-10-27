«Ференцварош» Черчесова сыграл вничью с «Монако» и вышел в плей-офф Лиги Европы

Сегодня, 27 октября, состоялся матч в рамках 5-го тура Лиги Европы между «Ференцварошем» и «Монако». Команды играли на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште. Противостояние завершилось со счётом 1:1.
На 31-й минуте Виссам Бен-Йеддер открыл счёт в игре. Головин накоротке покатил мяч направо, на Акселя Дисаси, который убежал от Кристоффера Закариассена и прострелил от лицевой линии во вратарскую, где Бен-Йеддер ударом пяткой отправил мяч в дальний угол.
На 82-й минуте Кристоффер Закариассен восстановил равенство на табло. Токмак Нгуен вырезал пас в штрафную на Закариассена, который в касание ударил с левой ноги мимо голкипера монегасков под ближнюю штангу.
Команда Черчесова гарантировала себе первое место в группе и, соответственно, попадание в плей-офф Лиги Европы.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
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