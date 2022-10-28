«МЮ» не проигрывает на протяжении семи матчей. Последнее поражение — в дерби с «Сити»

«Манчестер Юнайтед» обыграл молдавский «Шериф» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА со счётом 3:0. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».



Подопечные Эрика тен Хага не проигрывают на протяжении семи матчей. «Юнайтед» одержал три победы в Лиге Европы: над «Шерифом» и две — над «Омонией» (3:2, 1:0). В АПЛ манкунианцы оказались сильнее «Эвертона» (2:1) и «Тоттенхэма» (2:0), а также сыграли вничью с «Ньюкаслом» (0:0) и «Челси» (1:1).



Последний раз «Манчестер Юнайтед» уступил в матче с «Манчестер Сити» (3:6), который состоялся 2 октября в рамках АПЛ.



В следующем матче «красные дьяволы» сыграют дома с «Вест Хэмом» в рамках чемпионата Англии (30 октября).

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