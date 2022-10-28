Роналду забил первый гол на «Олд Траффорд» в текущем сезоне

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил свой первый гол на стадионе «Олд Траффорд» в нынешнем сезоне. Событие случилось на 81-й минуте матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Шерифом». Гол Роналду стал третьим в этой встрече и позволил «красным дьяволам» разгромить гостей со счётом 3:0.
Напомним, это первый гол Криштиану после отстранения от состава за ранний уход со стадиона в матче с «Тоттенхэмом» (2:0). После этого главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг не заявил его на игру с «Челси» (1:1), а также не позволил тренироваться с основным составом команды в течение нескольких дней. Встречу с «Шерифом» португалец начинал в стартовом составе команды.
В текущем сезоне Роналду принял участие в 13 матчах за «Манчестер Юнайтед». На счету нападающего три гола и одна результативная передача.
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