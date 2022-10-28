Трибуны на «Олд Траффорд» свистели, когда диктор объявил гол, забитый Роналду

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отметился забитым мячом в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Шерифом» (3:0).



37-летний форвард нанёс удар головой из штрафной молдавской команды, воспользовавшись передачей от Бруну Фернандеша. После забитого мяча трибуны на «Олд Траффорд» свистели, когда диктор объявлял имя автора гола.



Отметим, что этот мяч стал третьим для Роналду в текущем сезоне во всех турнирах. Два из них он забил в ворота «Шерифа», ещё один — «Эвертону» (2:1) в английской Премьер-лиге.



«МЮ» обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы, набрав 12 очков после пяти матчей. В АПЛ подопечные Эрика тен Хага занимают шестую строчку, заработав 20 очков после 11 встреч.

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