«Манчестер Юнайтед» вышел в плей-офф Лиги Европы после победы над «Шерифом»
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«Манчестер Юнайтед» одержал победу над молдавским «Шерифом» (3:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
«Красные дьяволы» вышли в плей-офф турнира благодаря победе в последней встрече. В активе «Юнайтед» 12 очков после пяти встреч, у «Шерифа», находящегося на третьей строчке, — три очка. Первую строчку занимает испанский «Реал Сосьедад» (15), также обеспечивший себе выход в плей-офф, на четвёртом месте — кипрская «Омония» (0).
На групповом этапе ранее «МЮ» уступил «Сосьедаду» (0:1) в 1-м туре, а затем одержал четыре победы подряд: по два раза над «Шерифом» (2:0, 3:0) и «Омонией» (3:2, 1:0).
Игроки «Порту» эмоционально отпраздновали выход в плей-офф ЛЧ:
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