«Ференцварош» Черчесова впервые за 47 лет пробился в плей-офф еврокубкового турнира

Венгерский клуб «Ференцварош», который возглавляет российский специалист Станислав Черчесов, впервые за 47 лет стал участником плей-офф еврокубка. Этого удалось достичь благодаря ничейному результату в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором команда сыграла вничью с французским «Монако» со счётом 1:1.
После этой встречи «Ференцварош» набрал 10 очков и гарантировал себе первую строчку в группе Н, благодаря чему вышел сразу в стадию 1/8 финала турнира. «Монако» остался на второй строчке (7), опережая турецкий «Трабзонспор» и сербскую «Црвену Звезду» на одно очко.
В заключительном туре «Ференцварош» встретится с «Трабзонспором». Матч состоится в четверг, 3 ноября, начало – в 20:45 мск.
Черчесов – футболистам «Ференцвароша» после победы: «Неплохо!»
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