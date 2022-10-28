Тен Хаг — о голе Роналду: ему был нужен этот мяч. Уверен, что теперь он забьёт ещё больше

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Шерифом» (3:0) в матче Лиги Европы, а также отметил игру Криштиану Роналду.
«Хороший матч. Ты всегда надеешься забить в первые полчаса, это произошло чуть позже, но мы заслужили мяч.
Во втором тайме мы также забили два отличных мяча с игры, я доволен тем, что мы не пропустили и не дали ничего создать сопернику. Это была уверенная победа. Наша игра внутри штрафной должна становиться лучше, в момент второго и третьего гола мы показали хорошие действия. Мы правильно заняли позиции и забили.
Было здорово увидеть, что Роналду забил гол. Он сам искал моменты, команда создавала их, и мы знаем, что он умеет завершать атаки. Ему был нужен этот гол, и теперь я уверен, что он забьёт ещё больше мячей.
Гарначо? Он сыграл хороший матч, проявлял активность, было здорово за этим наблюдать.
Замена в перерыве Антони? Это было запланировано. Я хотел посмотреть на динамику игры на правом фланге между Рашфордом и Роналду», — приводит слова тен Хага BBC.
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