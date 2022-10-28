Роналду прокомментировал победу над «Шерифом» в матче Лиги Европы

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал итог матча с молдавским «Шерифом» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором «красные дьяволы» одержали разгромную победу со счётом 3:0, а сам португалец стал автором одного из голов в этой встрече.
«Отличная командная работа и хорошая победа. Мы держимся вместе. Вперёд, «Юнайтед», — высказался Роналду о победе на своей официальной странице в социальных сетях.
Напомним, гол Роналду в ворота «Шерифа» стал для него первым после отстранения от тренировок манкунианцев в связи с самовольным уходом со стадиона в матче с «Тоттенхэмом» (2:0). Португалец начинал матч с молдавской командой в стартовом составе «МЮ».
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