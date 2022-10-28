Гол Роналду и крупная победа «МЮ» над «Шерифом» – в видеообзоре матча Лиги Европы

Вечером 27 октября на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» принимал тираспольский «Шериф». Встреча завершилась победой манкунианцев со счётом 3:0.
Англичане вышли вперёд в конце первого тайма – крайний защитник Диогу Дало воспользовался голевой передачей Кристиана Эриксена. На 65-й минуте вышедший на замену нападающий Маркус Рашфорд удвоил преимущество «Манчестер Юнайтед». А на 81-й минуте Криштиану Роналду забил свой первый мяч на «Олд Траффорд» в текущем сезоне и установил итоговый результат.
После этой победы «Манчестер Юнайтед» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы. У английской команды 12 очков, у «Реала Сосьедад» – 15. «Шериф» имеет в активе три очка, а «Омония» проиграла все пять матчей (0).
- 28 октября 2022
-
03:50
-
03:34
-
03:30
-
03:20
-
03:04
-
02:48
-
02:44
-
02:17
-
02:02
-
01:56
-
01:44
-
01:22
-
01:21
-
00:57
-
00:55
-
00:40
-
00:38
-
00:32
-
00:32
-
00:18
-
00:14
-
00:08
-
00:05
-
00:03
- 27 октября 2022
-
23:56
-
23:53
-
23:52
-
23:51
-
23:50
-
23:33
-
23:25
-
23:23
-
23:11
-
23:01
-
23:00