Гол Роналду и крупная победа «МЮ» над «Шерифом» – в видеообзоре матча Лиги Европы

Вечером 27 октября на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» принимал тираспольский «Шериф». Встреча завершилась победой манкунианцев со счётом 3:0.



Англичане вышли вперёд в конце первого тайма – крайний защитник Диогу Дало воспользовался голевой передачей Кристиана Эриксена. На 65-й минуте вышедший на замену нападающий Маркус Рашфорд удвоил преимущество «Манчестер Юнайтед». А на 81-й минуте Криштиану Роналду забил свой первый мяч на «Олд Траффорд» в текущем сезоне и установил итоговый результат.

После этой победы «Манчестер Юнайтед» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы. У английской команды 12 очков, у «Реала Сосьедад» – 15. «Шериф» имеет в активе три очка, а «Омония» проиграла все пять матчей (0).