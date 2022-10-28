Зобнин назвал несправедливым дисквалификации Абаскаля и Федотова

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин высказался о дисквалификации наставника клуба Гильермо Абаскаля, а также главного тренера ЦСКА Владимира Федотова по итогам матча 13-го тура РПЛ.

«Справедливо ли наказание Федотова и Абаскаля? Нет, конечно. У нас скоро дойдет до того, что и футболисты, и тренеры будут молчать на поле. Опять же, я могу сейчас сказать — и меня отстранят на три игры. Это эмоции. Если подрался кто‑то — да, такое поведение недопустимо, но за такие мелочи… Крикнул «фэйр‑плей» — и тут же тебе дисквалификация», — приводит слова Зобнина «Матч ТВ».

Напомним, в перерыве матча Абаскаль эмоционально обращался к скамейке ЦСКА, на что Федотов достаточно резко ответил ему. По итогам КДК РФС Абаскаль был дисквалифицирован на один матч, Федотов — на два.