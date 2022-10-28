18-летний Гарначо обошёл Роналду в опросе болельщиков «МЮ» о лучшем игроке матча

Аргентинский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо признан лучшим футболистом команды в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с тираспольским «Шерифом», сообщает официальный сайт манкунианцев.



Английский клуб проводил опрос своих болельщиков в официальном мобильном приложении United App. 18-летний левый вингер Алехандро Гарначо проводил свой четвёртый матч за «Манчестер Юнайтед», но впервые в карьере Эрик тен Хаг выпустил его в стартовом составе. Ранее Гарначо дважды выходил на замену и один раз в Лиге Европы и один раз – в АПЛ.



Гарначо отыграл с «Шерифом» 79 минут и был заменён на Донни ван де Бека. А в опросе болельщиков он стал лучшим игроком матча, набрав 31% голосов. Аргентинец опередил звёздного Криштиану Роналду, у которого 24% (португалец в этой игре забил третий мяч команды). А третьим в голосовании стал Кристиан Эриксен – за него проголосовали 22% респондентов.

Роналду станцевал с племянницей и сыном в TikTok