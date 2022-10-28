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Форвард «Оренбурга» Мансилья сравнил работу полиции в России и Аргентине

Форвард «Оренбурга» Мансилья сравнил работу полиции в России и Аргентине
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Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья рассказал, как впервые встретился с российской полицией.

«Единственная криминальная история, приключившаяся со мной, – неправильно выставил сигнализацию в доме, и приехала полиция. Это было очень страшно. Я очень сильно испугался.

Полицейские появились у двери с автоматами наперевес, а я на тот момент даже не мог сказать по-русски, что не говорю на их языке. Не понимал, что они от меня хотят, что я такого натворил. Но переводчик проблему решил. Сперва было страшно, но потом стало весело, даже сделали с полицейскими совместное фото на память – они попросили. Нормально поговорили с ними через переводчика, хорошо провели время.

Особенно отмечу, что здесь, в отличие от Аргентины, полицейские приехали через четыре минуты после того, как я неправильно установил сигнализацию. У нас они вообще не приезжают или приходится ждать часа три», — приводит слова Мансильи «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне чемпионата России Мансилья принял участие в 9 матчах, в которых записал в свой актив 2 результативные передачи.

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