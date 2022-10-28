Форвард «Оренбурга» Мансилья сравнил работу полиции в России и Аргентине

Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья рассказал, как впервые встретился с российской полицией.
«Единственная криминальная история, приключившаяся со мной, – неправильно выставил сигнализацию в доме, и приехала полиция. Это было очень страшно. Я очень сильно испугался.
Полицейские появились у двери с автоматами наперевес, а я на тот момент даже не мог сказать по-русски, что не говорю на их языке. Не понимал, что они от меня хотят, что я такого натворил. Но переводчик проблему решил. Сперва было страшно, но потом стало весело, даже сделали с полицейскими совместное фото на память – они попросили. Нормально поговорили с ними через переводчика, хорошо провели время.
Особенно отмечу, что здесь, в отличие от Аргентины, полицейские приехали через четыре минуты после того, как я неправильно установил сигнализацию. У нас они вообще не приезжают или приходится ждать часа три», — приводит слова Мансильи «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне чемпионата России Мансилья принял участие в 9 матчах, в которых записал в свой актив 2 результативные передачи.
- 28 октября 2022
-
04:56
-
04:56
-
04:20
-
04:09
-
04:00
-
03:50
-
03:34
-
03:30
-
03:20
-
03:04
-
02:48
-
02:44
-
02:17
-
02:02
-
01:56
-
01:44
-
01:22
-
01:21
-
00:57
-
00:55
-
00:40
-
00:38
-
00:32
-
00:32
-
00:18
-
00:14
-
00:08
-
00:05
-
00:03
- 27 октября 2022
-
23:56
-
23:53
-
23:52
-
23:51
-
23:50
-
23:33