Исторический успех Черчесова и игра Головина. Обзор матча ЛЕ «Ференцварош» – «Монако»

Вечером 27 октября на «Гроупама Арене» в Будапеште состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором венгерский «Ференцварош» принимал «Монако». Игра завершилась вничью 1:1.
Гости забили на 31-й минуте, когда форвард Виссам Бен-Йеддер отправил мяч в сетку с передачи защитника Акселя Дисаси. В составе «Монако» все 90 минут отыграл российский полузащитник Александр Головин. На 63-й минуте у него была возможность забить, но он не лучшим образом подстроился под мяч и пробил выше. А «Ференцварош», ни разу не проигравший в ходе группового этапа на своём поле, избежал негативного результата. Счёт на 82-й минуте сравнял норвежец Кристоффер Закариассен.
Команда российского тренера Станислава Черчесова добилась исторического успеха: «Ференцварош» впервые за 47 лет вышел в весеннюю стадию еврокубков. Одного набранного очка в матче с «Монако» хватило, чтобы досрочно застолбить за собой место в плей-офф Лиги Европы. Чемпионы Венгрии имеют 10 очков в группе с «Монако» (7 очков), турецким «Трабзонспором» и сербской «Црвеной Звездой» (по 6).
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