«Барселона» не собирается увольнять Хави с поста главного тренера

«Барселона» не планирует увольнять главного тренера клуба Хави после того, как команда не смогла пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, сообщается в «твиттере» COPE.

По данным источника, Хави является неприкасаемым в «Барселоне». Клуб рассчитывает добиваться успехов в дальнейшем, и команда будет строиться дальше под руководством испанского специалиста.

Напомним, в пятом туре «Барселона» разгромно уступила «Баварии» со счётом 0:3. Ранее «Интер» обыграл «Викторию» и лишил каталонцев шансов на плей-офф турнира. «Барселона» во второй раз подряд под руководством Хави не смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов. В еврокубковой весне команда выступит в Лиге Европы.

Хави возглавляет каталонский клуб с 2021 года. Его контрактное соглашение с командой рассчитано до 2024 года.

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