Корнеев: с таким составом ЦСКА невозможно бороться за золото

Бывший полузащитник московского ЦСКА Игорь Корнеев высказался о том, насколько реально для армейцев конкурировать за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.
«ЦСКА не может ставить других задач, кроме выигрыша чемпионата, Кубка и выхода в группу Лиги чемпионов, хотя последнее сейчас не актуально. Но с этим составом их решение невозможно», – сказал Корнеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Московский ЦСКА под руководством главного тренера Владимира Федотова после 14 туров имеет 26 очков и занимает в турнирной таблице третье место. Армейцы отстают на три очка от «Спартака» и на 10 – от действующего чемпиона страны «Зенита». Три последних матча в чемпионате России ЦСКА завершил вничью: с «Динамо» (1:1), «Спартаком» (2:2) и «Оренбургом» (2:2).
Полностью интервью с Игорем Корнеевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 28 октября 2022
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