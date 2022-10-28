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Юрист рассказал об изменении трансферной системы в случае исключения России из ФИФА

Юрист рассказал об изменении трансферной системы в случае исключения России из ФИФА
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Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев высказался об изменении трансферной системы для России, если её исключат из ФИФА.

«Сейчас и так международные футбольные организации незаконно разрешили легионерам приостанавливать контракты, а это уже нелегитимно и противоречит Трудовому кодексу РФ. А в случае исключения все легионеры могут повернуться и навсегда уйти и начать играть за другие клубы. Несмотря на то что они находятся на контрактах. Консультационная, финансовая миссия со стороны России для ФИФА и УЕФА тоже будет перечёркнута. Участие в органах управления для функционеров из России будет закрыто. По сути – блокада.

Игра иностранцев в России? Могут быть санкции в отношении них. Но надо смотреть формулировки в решениях соответствующих организаций», – сказал Алексеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полное интервью со спортивным юристом Сергеем Алексеевым уже доступно на «Чемпионате».

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