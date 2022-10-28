Аршавин: желаю Павлюченко успехов в обычной скучной послефутбольной жизни

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин высказался о словах экс-нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Романа Павлюченко о прекращении выступлений на профессиональном уровне.



«Рома — большой футболист для нашей страны, он был отличным бомбардиром, несмотря на то что на клубном уровне играл в стане одного из наших главных соперников. Считаю, в итоге у него получилась великолепная карьера. И вообще Рома — отличный парень, молодец! Желаю ему успехов в обычной скучной послефутбольной жизни. Правильно за собой следил, молодец!» – приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

На протяжении своей карьеры Павлюченко выступал за «Спартак» (дубль и основную команду), «Тоттенхэм Хотспур», «Локомотив», «Знамя», «Динамо» (Ставрополь), «Урал» и «Кубань». Всего на клубном уровне он провёл 588 матчей, забил 215 голов и отдал 58 результативных передач. Также на счету Павлюченко 51 матч и 21 гол за сборную России.