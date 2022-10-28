Зобнин рассказал, на что тратит заработанные в «Спартаке» деньги

28-летний российский хавбек московского «Спартака» Роман Зобнин раскрыл, куда вкладывает заработанные деньги.

«Я сталкивался с негативом в свой адрес. Но не имею права слушать всех вокруг и делать какие‑то выводы. Начнём с того, что я с Иркутска, жил в деревянном доме и мечтал играть в премьер‑лиге. Семья жила бедно, я во много поступил так ради неё. Я не могу реагировать на тех, кто не знает мою историю, и не в курсе, как долго я шёл к этому.

Раз уже заговорили о деньгах. Я сейчас начал заниматься детским футболом. Лишних денег точно не будет. Мне никто не помогает и дальше хотелось бы так же заниматься самому, а не искать спонсоров. Зачем мне школа? Люблю детей, хочу передать им свой опыт, учить их. Считаю, могу им кое‑что дать

Дорогое ли это удовольствие? Если речь про абонементы, то у нас они одни из самых дешёвых в Москве. Форму полностью оплачиваю я. С учетом того, что у нас там двести детей, можно понять, какие это затраты. Я стараюсь помогать… ну, не я, а клуб старается помогать, потому что в данном случае слово «я» неуместно», — приводит слова Зобнина «Матч ТВ».

Напомним, в текущем сезоне Зобнин принял участие в 19 встречах за «Спартак» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Его трансферная стоимость оценивается в € 6 млн, а контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2024 года.

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