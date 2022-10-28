Французский журналист объяснил, с чем связан прогресс Головина в «Монако» в текущем сезоне

Французский журналист издания Foot Mercato Аурилиен Македо прокомментировал прогресс в игре 26-летнего российского полузащитника «Монако» Александра Головина.
«Головин больше, чем прогрессирует, он становится лучше от матча к матчу. Ведь после перехода в чемпионат Франции он страдал из-за повторяющихся травм. Александр стал играть лучше благодаря тому, что Клеман сменил его позицию и освобождает от объема работы в отборе.
На поле Головин проявляет себя не постоянно, но выглядит достаточно хорошо. Когда Головин в форме, игра «Монако» становится более гибкой. Чувствуется, что Александр вернулся на хороший уровень. Когда Головин в форме, то и «Монако» заканчивает сезон хорошо, как в последние два сезона.
Мне кажется, он способен играть лучше, тем интереснее наблюдать за его прогрессом. Клеман должен ценить его способность разрывать линии за счет паса и дриблинга. Благодаря мощному сдвоенному центру полузащиты Головин может свободнее себя ощущать под нападающими», — приводит слова Македо Metaratings.
В нынешнем сезоне Головин принял участие в 18 встречах за «Монако» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.
Карпин: жду от Головина, что он будет тащить.
- 28 октября 2022
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