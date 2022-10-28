«В отличие от Кокорина, у Артёма всё получится». Первый тренер Дзюбы – о «Венеции»

Александр Шупляков, первый тренер 34-летнего российского нападающего турецкого клуба «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы высказался об интересе к игроку со стороны «Венеции», выступающей в итальянской Серии B.

«Я слышал про интерес Дзюбы со стороны «Венеции». Видно, что у Артема не получается в Турции, а «Адана Демирспор» не его команда. Если есть силёнки, то почему не попробовать себя в Италии?

Артёму стоит сменить обстановку. Ему не надо ничего бояться. Серия Б и Италия идеально подходят для Дзюбы. В отличие от Кокорина, у Артема всё получится. Это разные форварды, но по габаритам и тактике Дзюба будет смотреться лучше в Италии.

Мне нравятся итальянские лиги. Если Дзюба хочет играть, а не сидеть на скамейке, то пусть начнёт переговоры с «Венецией». Там есть и его друг Денис Черышев.

Понимаю, что есть финансовые вопросы, но у Артёма ещё остался порох в пороховницах. Уверен, что на Апеннинах Дзюба станет любимчиком. Тем более итальянцы, в отличие от турок, лучше разбираются в футболе», — цитирует Шуплякова Sport24.

Напомним, в текущем сезоне 34-летний Дзюба провёл за «Адана Демирспор» в турецкой Суперлиге четыре матча, в которых отметился одним забитым мячом.

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