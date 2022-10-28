Форвард «Оренбурга» Мансилья: Оренбург намного безопаснее Буэнос-Айреса

25-летний аргентинский нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья сравнил столицу Аргентины – Буэнос-Айрес, с Оренбургом. Форвард считает, что сейчас он полностью ощущает себя в безопасности, а его жена может выйти гулять с ребёнком даже в тёмное время суток.
«Оренбург намного безопаснее Буэнос-Айреса. Там на улице спокойно могут украсть у тебя телефон или выхватить сумочку у девушки. В Оренбурге, слава богу, всё спокойно. Ничего не произошло, и не думаю, что произойдёт. Тут я действительно чувствую себя в безопасности, и жена также это признаёт. Здесь она спокойно может выйти гулять с ребёнком в темное время суток и не бояться, что что-то произойдёт», — приводит слова Мансильи «РБ Спорт».
Напомним, Мансилья выступает за «Оренбург» на правах аренды из аргентинского «Расинга». В нынешнем сезоне за новый клуб он провёл 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.
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