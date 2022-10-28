Хиддинк: Павлюченко играл важную роль в решающих матчах

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк высказался о бывшем форварде «Тоттенхэм Хотспур» Романе Павлюченко.
«Надо признать, долгая же карьера выдалась у Павлюченко. Он играл очень важную роль в решающих матчах. Надеюсь, он будет передавать свой опыт и передаст свои личностные качества молодому поколению», – приводит слова Хиддинка «РБ Спорт».
На протяжении своей карьеры Павлюченко выступал за «Спартак» (дубль и основную команду), «Тоттенхэм Хотспур», «Локомотив», «Знамя», «Динамо» (Ставрополь), «Урал» и «Кубань». Всего на клубном уровне он провёл 588 матчей, забил 215 голов и отдал 58 результативных передач. Также на счету Павлюченко 51 матч и 21 гол за сборную России.
Ранее вчера, 27 октября, стало известно, что КДК РФС дисквалифицировал футболиста на восемь игр за потасовку в матче Второй лиги.
- 28 октября 2022
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